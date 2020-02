4. SPASSIX in Schwäbisch Hall – 4 Comedians in einer Nacht

SPASSIX kehrt zurück! Nach dem Erfolg der ersten drei Comedy-Nächte geht es am 27. März in vier Locations in Schwäbisch Hall mit toller Unterhaltung weiter. Wie gehabt wandern die Comedians mit ihrem Programm. In jeder der teilnehmenden Locations treten vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune.

Was könnte schöner sein, als ein lustiger Abend bei einer Comedy Show? Vielleicht mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut

in vier Locations kann man jeweils vier Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale Schwäbisch Halls sind mit an Bord: Das Hotel Hohenlohe, die Rössle Eventscheune, das Sudhaus an der Kunsthalle Würth und der Hörsaal No.9 im Alten Schlachthaus.

Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um 22.00 Uhr. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei vier verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Programme, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Seit ihm das Bafögamt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück möchte, ist Robert Alan nun auf der Flucht durch die Republik. Dabei stellt er sich die Frage, ob die harsche Kritik an unserem Bildungssystem berechtigt ist oder ob sie doch nur zum guten Ton der dauerironischen Milchkaffeeboheme gehört.

Osan Yaran ist ein waschechter Berliner mit türkischen Wurzeln. Aufgewachsen und sozialisiert in einem Problembezirk der Hauptstadt, war Osans Leben zuweilen anstrengend und aufregend zugleich. Ehrlich, authentisch und vielschichtig nimmt Osan Yaran seine Zuschauer an die Hand und begeistert mit Geschichten aus allen Schubladen, in die er regelmäßig gesteckt wird.

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem dunklen Norden. In der Kategorie »Alternativ« verbreitet er schrägsten britischen Humor – auf Deutsch! Bekannt ist Armstrong für seine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt. Seit kurzer Zeit zählt der Veteran der Londoner Comedy-Szene zur bekanntesten, schönsten und meist gefragtesten Humor-Spezies der Welt!

Jörg Kaiser ist der personifizierte fränkische Frohsinn. Er frotzelt frisch und frei über fröhliche Frühaufsteher, frustrierte Frostbeulen, freche Fragensteller, friedliche Frühstücksfernseher, frostige Frühlingsblumen, frühreife Früchtchen und andere fragwürdigen Frohnaturen… Da friert selbst Frankfurter Freudenmädchen die Frisur beim Frühsport ein... Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet im Vorverkauf 17 Euro und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Das Vorverkaufsticket gibt’s bei allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info SHA, dem Haller Tagblatt und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.

