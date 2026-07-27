4 Swedes spielen die größten ABBA-Hits live, 06.08.26

4 Swedes ist eine der führenden ABBA-Tribute-Bands Europas. Gegründet 2006 unter dem Namen Abba Review, tritt die international besetzte sechsköpfige Band seit 2023 unter ihrem neuen Namen auf. Mit mitreißenden Live-Performances, originalgetreuen Choreografien und aufwendig gestalteten Kostümen bringt 4 Swedes die größten ABBA-Hits authentisch auf die Bühne. Songs wie »Dancing Queen«, »Mamma Mia« oder »Waterloo« laden zum Mitsingen, Tanzen und Feiern ein. Die energiegeladene Show begeistert Fans aller Generationen und sorgt mit musikalischer Qualität, großer Bühnenpräsenz und echter Leidenschaft für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

4 Swedes, Do. 6. August, 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de