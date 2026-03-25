40. Hohenloher Kultursommer: Weltmusik im Fokus

Im Juni ist es soweit, der Hohenloher Kultursommer geht in die 40. Runde. Zu diesem runden ­Geburtstag wird ein besonderes Programm aufgefahren – ein Programm, bei dem eines der drei musikalischen Standbeine des Kultursommers, die Weltmusik, eine besondere Rolle spielt. »Zu Beginn erklang beim Hohenloher Kultursommer hauptsächlich Alte Musik aus Renaissance und Barock sowie Kammermusik der Wiener Klassik und der ­Romantik«, blickt Marcus Meyer, Intendant des Kultursommers, auf die Anfänge zurück. »Mit Beginn der 2000er Jahre schleichen sich dann immer mehr weltmusikalische Programme ein und ab ca. 2008 kann man von einer eigenen Programmsäule sprechen.« Nun ist »Weltmusik« ein sehr weites Feld – auf die Auswahl kommt es an. »Für uns ist vor allem Authentizität wichtig. Zwar darf die Musik aktuell präsentiert und interpretiert werden, jedoch sollten die Basis traditionelle Musikrichtungen, Tänze, Rhythmik und das Instrumentarium der jeweiligen Kulturen oder Länder sein«, erläutert Marcus Meyer die Kriterien. »Des Weiteren sind es auch musikalische Stilrichtungen wie Manouche-Swing, Tango, Klezmer oder bestimmte Darbietungsformen, die diese Programmsparte ausfüllen. ­Dieses Jahr wird es z.B. indische Raga-Musik in Kirchberg geben, kombiniert mit indischen Köstlichkeiten. Auf Schloss Kirchberg gibt es ein Ayurveda-Zentrum. ­Generell passen derartige Konzerte aber sehr gut in unsere rustikaleren Spielstätten wie Keltern, ­Scheunen oder Gewölbekeller.« Besonders wichtig ist beim Hohenloher Kultursommer auch der Crossover-Gedanke und die ungewöhnliche Kombination. »Es ist einfach spannend zu zeigen, dass Musik keine Grenzen kennt«, erläutert Marcus Meyer. »Wir ­kombinieren dieses Jahr z.B. spanische Weltmusik mit dem Duo Fetén Fetén mit einem namhaften Sinfonieorchester, den Nürnberger Symphonikern bei »Fiesta y Fantasía«. Wir bringen Pop und Klassik zusammen mit Joris und dem Württ. Kammerorchester Heilbronn oder dem Chronatic Quartet.«

Expand Foto: Sergio y Jimena Fetén Fetén

Ein besonderes Highlight 2026 ist das Flanierkonzert in Weikersheim, das ebenfalls von musikalischen Darbietungen geprägt ist, die nicht zur klassischen Musik zählen. »Hier stehen eher die Darbietenden im Mittelpunkt, als das musikalische Genre«, betont Marcus Meyer. »Es erklingen Nyckelharpa und ­Marimba, das Athos Ensemble lädt zur sommerlichen Gesangsserenade ein und Franziska Dannheim präsentiert die Songs von Doris Day. Vicente Patíz zeigt seine Kunst als One-Man-Orchestra und erzählt von seinen Reisen um die ganze Welt, die er musikalisch aufarbeitet.« Bei einem so umfangreichen Programm ist es natürlich schwer, einen Favoriten auszusondern. »Ich finde musikalische Brückenschläge besonders faszinierend«, verrät Marcus Meyer. »Auf das Aufeinandertreffen von Fetén Fetén und den Nürnberger Symphonikern am 14. Juni in Neuenstein freue ich mich besonders!«

Highlights beim 40. Hohenloher Kultursommer

So. 14. Juni: Fiesta y Fantasía, Rittersaal Schloss Neuenstein

Sa. 4. Juli: Eine Sommernacht auf Schloss Weikersheim

Fr. 21. August: Der Atem des Raga – Musik und Kulinarik aus Indien, Rittersaal Schloss Kirchberg

Do. 17. September: WKO meets -Joris, Carmen Würth Forum, Künzelsau

Sa. 26. September: Tierisches zwischen Klassik und Pop mit dem Chronatic Quartet, Pfarrscheune Schöntal Sindeldorf

Mehr Infos unter: www.hohenloher-kultursommer.de