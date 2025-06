40 Jahren Rock- und Popgeschichte in Reichenbach, 19.07.25

Was Anfang 2002 als Projekt begann, hat sich in der regionalen Musikszene inzwischen fest etabliert: Raphael Lindeke und Jörg Weigele interpretieren zusammen mit Birgit van Straelen, die für Perkussion und Gesang zuständig ist, ihre Lieblingssongs aus über 40 Jahren Rock- und Popgeschichte. Seit 2014 ergänzt Claudio La Vega mit seinem vollen und breiten E-Gitarren-Sound die Band. Erklärtes Ziel der akustischen Formation ist der Spaß an der Sache – und den merkt man ihnen an. Ob in Kneipen oder auf Straßenfesten, bei privaten Feiern oder Musiknächten, auf dem Kirchheimer Marktplatz oder dem Plaza de San Marco in Venedig – »zwei! zu dritt« sind perfekt aufeinander eingespielt und begeistern ihr Publikum mit unverbrauchter Spielfreude, feurigem Esprit und musikalischem Humor. In der halle sorgen sie natürlich auch für wunderbare Stimmung.

zwei! zu dritt, Sa. 19. Juli, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de