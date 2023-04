42. Eberbacher Frühling

Vom 19. bis 21. Mai ist in Eberbach wieder Feiern angesagt: Der Eberbacher Frühling lockt zum 42. Mal Junge und jung Gebliebene mit einem riesigen Unterhaltungsprogramm.

Über 30 Mal wird in diesen Tagen Livemusik auf den Straßen und Plätzen zu hören sein. Von Volksmusik, Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul, Rock bis Pop ist für jeden etwas dabei. Viele Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug, um die Besucher mit ihrem reichhaltigen Angebot bestens zu verwöhnen. Ein besonderer Programmpunkt steht in diesem Jahr am Samstag an. Gegen 14 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert das neue Rad-Wegenetz im Wald rund um Eberbach auf der Bühne am Neuen Markt offiziell zur Befahrung freigeben. Zudem geht es in der Altstadt wieder bunt zu: »Nachwuchs-Unternehmer« bieten ab 13:30 Uhr auf dem Eberbacher Kinder-Flohmarkt ihre Waren an. Spielzeug, Bekleidung, Sportgeräte: Alles, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird, darf hier zu Geld gemacht werden. Beim »Verkaufsoffenen Sonntag« von 12:30 bis 17:30 Uhr präsentieren die Eberbacher Geschäfte Spezialitäten und Sonderangebote aus ihren Sortimenten.

Auf den Bühnen steht über die drei Tage ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit beliebten Bands und Nachwuchskünstlern an. Unter anderem freuen darf man sich auf »Gonzo‘s Jam«. Die Sinsheimer Band um Frontmann Michael »Gonzo« Nowak versteht es wie keine andere, mit ihrem Sound und ihrer Spielfreude den Platz zum Beben zu bringen. Ebenfalls dabei: Das junge Jazz-Duo »Razzmatazz« aus Schwerin. Die Sinsheimer Rock-Pop Coverband »Fate« um ihren Frontman Christian Epp gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der namhaften Musikszene im Metropolraum Rhein-Neckar. Mit »Inflagranti« steht eine der besten Partybands Süddeutschlands auf der GELITA-Bühne am Leopoldsplatz. The Bautzy‘s, die Kult-Band aus Mosbach, wurde 1963 gegründet und feiert somit ihren »Sechzigsten«. Liebhaber, Freunde und Fans des Rock, Beat, Rhythm and Blues sowie der legendären Pop-Songs ab den sechziger Jahren kommen hier voll auf ihre Kosten.

42. Eberbacher Frühling

Fr. 19. bis So. 21. Mai, Innenstadt, Eberbach

www.eberbach.de