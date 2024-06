42. Internationales Straßenfest in Heidenheim

Ende Juni findet in Heidenheim eine neue Ausgabe des so traditionsreichen wie beliebten Internationalen Straßenfestes statt, bei dem die kulturelle Vielfalt der Stadt Heidenheim gefeiert werden soll. Mit rund 100 Standbetreibern und einem vielseitigen, multikulturellen Programm ist das Internationale Straßenfest jedes Jahr Ende Juni ein Highlight des Sommers. Vom Eugen-Jaekle-Platz bis zum Voith-Platz verwandelt sich die Innenstadt in ein großes Partymeile. Dann wird geschlemmt, getrunken, getanzt und geschunkelt. Am Samstag wird auf der Hauptbühne ab 11 Uhr ein Kulturprogramm geboten. Auf drei Bühnen sorgen an beiden Tagen Bands für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm für jeden Geschmack. Mit dabei sind unter anderem VolXXLiga, BRETTHART, Red Hot N Blues – Blues Session, LIBERTY, Unskilled und Simply the best.

Fr. 28. und Sa. 29. Juni, Innenstadt Heidenheim, www.heidenheim.de