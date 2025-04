44. Eberbacher Frühling (30.5. bis 1.6.)

Vom 30. Mai bis 1. Juni ist in ­Eberbach wieder Feiern ­angesagt: Der Eberbacher ­Frühling lockt zum 44. Mal J­unge und Junggebliebene mit einem riesigen Unterhaltungs­programm.

Über 25mal wird in diesen Tagen Livemusik auf den Straßen und Plätzen zu hören sein. Von Volksmusik, Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul, Rock bis Pop ist für jeden etwas dabei. Viele Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug, um die Besucher mit ihrem reichhaltigen Angebot bestens zu verwöhnen. Die Eröffnung des Eberbacher Frühlings 2025 findet am Freitag, 30. Mai, um 18.30 Uhr erstmals auf dem Leopoldsplatz mit dem traditionellen Frühlingsliedersingen statt. Hierzu sind alle Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Katholische Pfarrkapelle Eberbach unter der Leitung von Frau Dr. Almut Rumstadt übernimmt die musikalische Untermalung der Eröffnung. Im Anschluss findet an selber Stelle der Fassbieranstich mit Bürgermeister Peter Reichert statt. Danach unterhalten dort die »Beat Brothers« mit rockiger Gitarrenmusik aus den 1960er bis 1990er Jahren. Authentisch, flexibel und überaus sympathisch – Power Rock ´n´ Roll.

Auf den Bühnen steht über die drei Tage ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit beliebten Bands und Nachwuchskünstlern an. Freuen kann man sich unter anderem auf »Delta Rock«. Im Gepäck haben die acht Profimusiker der offiziellen Rock FM – Band Rockklassiker der 70er, 80er und 90er Jahre. Sie sind ein absoluter Party-Garant und laden zum Abrocken, Mitsingen und Tanzen ein. »Fizz Gin«, die Band aus dem Rhein-Neckar-Raum, bringt Lieblingssongs mit eigener Note, kreativen Übergängen und einem Sound, der sofort zündet – von Funk über Soul bis Rock und Pop. Ebenfalls freuen darf man sich auf beliebte Acts wie KIST, Sugar Gang, Tres Locos, Grupo Fatal, Bridgehole, WHO2LADIES, Smoking Lips, Blue Collar Punks und viele mehr, die die Bühnen des Eberbacher Frühlings rocken werden. Beim »Verkaufsoffenen Sonntag« von 12:30 bis 17:30 Uhr präsentieren die Eberbacher Geschäfte Spezialitäten und Sonderangebote aus ihren Sortimenten.

44. Eberbacher Frühling, Fr. 30. Mai bis So. 1. Juni, Altstadt Eberbach

www.eberbach.de