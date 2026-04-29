45. Eberbacher Frühling: Über 25 Gruppen heizen auf 5 Bühnen ein

Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt verwandelt sich die Eberbacher Altstadt wieder in eine lebendige Festmeile: Der 45. Eberbacher Frühling lädt Besucherinnen und Besucher zu einem stimmungsvollen ­Altstadtfest mit besonderem Flair ein.

Expand Steampowered Aeroplane

Ein abwechslungsreiches und buntes Musikprogramm mit über 25 Gruppen auf fünf Bühnen sorgt für beste Unterhaltung und bietet für jeden Geschmack das passende Klangerlebnis – von mitreißenden Live-Bands bis hin zu entspannten Rhythmen. Auch kulinarisch hat das Fest einiges zu bieten: In der gesamten Stadt laden zahlreiche Stände von Vereinen und Gruppierungen zum Genießen, Verweilen und Entdecken ein. Ob herzhafte Spezialitäten oder süße Leckereien – hier kommt jeder auf seine Kosten. Für Familien und Kinder gibt es ein vielfältiges Unterhaltungsangebot mit Spiel, Spaß und Mitmachaktionen, das den Eberbacher Frühling zu einem Erlebnis für alle Generationen macht. Neben Musik und Kulinarik sind der Kinderflohmarkt, verschiedene Mitmachspielaktionen, Zauberer, Jonglage, verschiedene Infostände und vieles mehr Teil des bunten Programms in der Innenstadt. Zum verkaufsoffenen Sonntag lädt von 12:30 bis 17:30 Uhr die Eberbacher Werbegemeinschaft ein.

Auf den Bühnen steht über die drei Tage ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit beliebten Bands und Nachwuchskünstlern an. Freuen kann man sich unter anderem auf die »Sugar Gang«. Zuckersüßen Disco-Funk und Soul bringt das Quintett rund um Frontmann Dr. Bruno B. Snickers auf die Bühne und lässt dabei immer wieder Einflüsse verwandter Genres Anklang finden. Ebenfalls mit dabei: »Ultrakustik«. Mit der wunderbaren Stimme von Jenny Badal, dem kraftvollen Gitarrenspiel von Julian Gramm und dem britischen Humor und ausdrucksstarkem Gesang von Andy Laycock von der weltbekannten Band The Flying Pickets (‚Only You‘), ist gute Laune und Spaß garantiert! Zudem gibt es ein Wiedersehen mit der Eberbacher Band »Steampowered Aeroplane«. Rock-, Pop- und Folk-Covers mit eigener Note, mehrstimmigem Gesang und ordentlich Druck – prägen die Band seit über 30 Jahren und stehen garantiert für beste Stimmung und volle Tanzflächen.

45. Eberbacher Frühling

Fr. 15. bis So. 17. Mai

Altstadt Eberbach

www.eberbach.de