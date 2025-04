45. Stadtfest in Neuenstadt am Kocher (24. & 25.5.25)

Am letzten Maiwochenende haben die örtlichen Vereine, Gruppen und Gastronomen wieder zahlreiche Stände und Attraktionen rund um den markanten Torturm aufgebaut. Zudem gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie: besondere Mitmach-Angebote für Kinder sowie verkaufsoffene Ladengeschäfte am Sonntagnachmittag. Auf zwei Bühnen wird beste Live-Musik geboten. Am Samstagabend begeistert die Polizei Big Band Heilbronn mit klassischem Sound und populären Swingnummern die Besucher auf dem Lindenplatz. Auf dem Marktplatz versprechen Friends Live mit einer mitreißenden Bühnenshow einen unvergesslichen Abend. Auf dem Marktplatz ist am Sonntagabend eine der erfolgreichsten Akustik-Rock-Coverband der Region zu erleben: The Uniques. auf dem Lindenplatz zieht die SKN-Big Band mit ihrem einzigartigen Swing Sound die Besucher in Ihren Bann.

Sa. 24. und So. 25. Mai, Innenstadt, Neuenstadt am Kocher

Verkaufsoffener Sonntag 13 bis 18 Uhr, www.neuenstadt.de