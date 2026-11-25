Am 19. November hatten vier Comedians in Schwäbisch Hall die Lacher auf ihrer Seite – und das in der Salzsiederstadt bereits zum fünften Mal.

Die beteiligten Lokale – das Alte Schlachthaus, der Gasthof Goldener Adler, die Eventscheune des Landhauses zum Rössle und das Hotel-Restaurant Sonneck – waren bestens gefüllt. Die vier Comedians verstanden es, ihr Publikum mit tollen Gags und jeder Menge Wortwitz zu begeistern. Özgür Cebe nahm die Überempfindlichkeit unserer Zeit, selbst ernannte Sittenwächter und den Einfluss künstlicher Intelligenz aufs Korn. Dabei stellte er auf gewohnt unterhaltsame Weise die Frage, wer letztlich die Nase vorn hat: natürliche Dummheit oder künstliche Intelligenz? Niko Formanek widmete sich mit Wiener Schmäh und schonungsloser Offenheit den Tücken des Ehealltags nach 30 gemeinsamen Jahren. Ob Kinder, Haustiere oder Elternsprechtage – kein Thema blieb ausgespart. Mit viel Humor zeigte er, dass eine gute Ehe vor allem Liebe, Toleranz und eine ordentliche Portion Humor braucht. Ciro Visone entführte das Publikum in die Welt seiner Pizzeria. Mit italienischem Charme und zahlreichen humorvollen Anekdoten aus dem Alltag eines Pizzabäckers brachte er Geschichten über seine Kundschaft und kuriose telefonische Bestellungen auf die Bühne. Stefan Kurz schließlich gewährte mit trockenem Humor und entwaffnender Ehrlichkeit Einblicke in den ganz normalen Wahnsinn zwischen Familie, Ehe und Berufsleben. Fünf Kinder, Glatze und Tattoos lieferten dabei reichlich Stoff für seine Geschichten – inklusive der augenzwinkernden Frage, ob ein weiteres Star-Wars-Tattoo wirklich noch sein muss.

So blieb auch bei der fünften SPASSIX-Auflage in Schwäbisch Hall kein Auge trocken. Die Frage, ob es weitergeht, stellt sich da selbstverständlich nicht – natürlich geht es weiter! Und wann? Am 22. April ist es wieder so weit: SPASSIX kehrt nach Schwäbisch Hall zurück. Im Frühjahr sind Christoph Maul, Don Clarke, Nick Duschek, Nils Heinrich und Thomas Schmidt mit dabei.

Hier geht es zu den Tickets: https://lp.ditix.shop/event/8n3aansu0gaydb2g

Alle Infos unter www.spassix.de