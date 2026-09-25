5. SPASSIX Comedy Nacht Schwäbisch Hall: Fünf Comedians spielen in fünf Lokalen, 19.11.26

Im April erlebten rund 600 Gäste die vierte SPASSIX Comedy Nacht – nach rund sechs Jahren Pause ein phantastisches Comeback. So lange Abstände soll es künftig nicht mehr geben – bereits am Donnerstag, 19. November, steigt schon die fünfte Auflage in der Salzsiederstadt. Fünf Comedians kommen und treten in den angesagtesten Lokalen der Stadt auf. Sie alle sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der ­Bühne! Das besondere Konzept von SPASSIX: ­Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows.

Dieses Mal mit dabei: Özgür Cebe hinterfragt in Zeiten von selbsternannten Sittenwächtern und künstlicher Intelligenz die Überempfindlichkeit und die Rolle des gesunden Menschenverstands. Wer gewinnt das Rennen: natürliche Dummheit oder künstliche Intelligenz? Niko Formanek plaudert mit Wiener Schmäh schonungslos und brüllend ­komisch über die Peinlichkeiten nach 30 Jahren Ehe-Alltag. Kinder, Haustiere und Elternsprechtage in der Schule – all das muss eine gute Ehe mit Liebe, Toleranz und Humor überstehen. In seinem Programm erzählt der Pizzabäcker Ciro Visone von seinem Leben in der Pizzeria. Seine Comedy verbindet italienischen Charme mit humorvollen Anekdoten über die Kundschaft und telefonische Bestellungen. Christian Korten ist Virtuose der Parodie und des Stand-ups! Das Publikum darf sich auf hochkarätiges Entertainment freuen. Humor-Meister Christian Korten bringt charmantes und witziges Stand-up – die Hauptrolle spielen die Stimmen. Fünf Kinder, Glatze, Tattoos – und trotzdem auf der Bühne: Stefan Kurz erzählt mit trockenem Humor und schonungsloser Ehrlichkeit vom Wahnsinn zwischen Familie, Ehe, Vertrieb und der Frage: »Brauche ich noch ein Star-Wars-Tattoo?«

Vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das kulinarische Angebot – alle Lokale bieten leckeres Essen. Das kulinarische Angebot des Alten Schlachthauses reicht von einer vielfältigen Auswahl an Burgern über frische Salate bis zu verschiedenen Fingerfood-Variationen. Der Brauerei-Ausschank Zum Löwen bietet eine regionale Küche mit schwäbischen und Hohenloher Spezialitäten. Die Speisekarte des Gasthofs Goldener Adler umfasst sowohl traditionelle als auch moderne Gerichte und erlesene Weine. Das Team des Landhauses zum Rössle interpretiert in der Eventscheune ­regionale, schwäbische Küche auf moderne Weise. Das Hotel-Restaurant Sonneck bietet eine ­moderne, kreative Küche mit saisonalen und regionalen Zutaten.

SPASSIX Comedy-Nacht

Schwäbisch Hall, Do. 19. November, Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf (nur E-Ticket): 26 € / 28 € Gruppe / Einzel

Abendkasse: 33 € (sofern noch verfügbar)

Alle Infos und Tickets unter www.spassix.de