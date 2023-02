Elvis- Das Musical: 50 Jahre »Aloha from Hawaii«

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung – Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Sein bekanntestes Konzert »Aloha from Hawaii« gab der King of Rock’n’Roll am 14. Januar 1973 in Honolulu. 50 Jahre nach dem Konzert der Superlative lässt »Elvis – Das Musical« die Legende mit all seinen großen Hits wiederauferstehen und geht 2023 auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. dg

Sa. 4. März, 20 Uhr

Harmonie Heilbronn

www.livemacher.de