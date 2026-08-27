50 Jahre Jazzpoint Records in Heilbronn (17.9.26)

Angesagt sind bei dem eintägigen Festival mehrere Bands: Jan Jankeje lässt zusammen mit Vater und Sohn Guttenberger unter dem Motto »Django‘s Tiger« beste Gypsy-Django Reinhardt Musik erschallen. Zart als auch vehement besaitet ist nicht minder das Duo des Belgiers Philip Catherine (Gitarre) mit dem Pianisten Nicola Andrioli. Das Quartett des renommierten tschechischen Tenorsaxophonisten Ondřej Štveráček bildet einen weiteren Höhepunkt des Abends. Mit seinem Projekt widmet sich Štveráček der musikalischen Sprache und dem innovativen Geist von John Coltrane. Zu guter Letzt ist eine zünftige Jam Session nicht nur aller beteiligten Instrumentalisten angesagt.

Do. 17. September, 19 Uhr, Waldhaus (Jägerhaus 5-7), Heilbronn www.jazzpoint.de