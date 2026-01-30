50 Jahre, zwei Jubiläen: Sivert Hoyem in Schorndorf, 25.02.26

Sivert Hoyem, charismatischer Frontmann von Madrugada, kommt am nach Schorndorf. Mit seiner tiefen, melancholischen Stimme zieht er sofort in den Bann. Auf der Bühne zeigt er, warum er zu den intensivsten Live-Künstlern Europas zählt: Jeder Ton füllt den Raum. Hoyem präsentiert Solo-Hits wie »Prisoner of the Road«, »Moon Landing«, »Into the Sea« und Madrugadas »Majesty« sowie Songs seines aktuellen Albums Dancing Headlights. 2026 feiert er 50 Jahre und Jubiläen seiner Alben »Lioness« und »Exiles«. Auf seiner Tour verbindet er Klassiker, Raritäten und intime Momente zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis.

Sivert Hoyem, Mi. 25. Februar, 20 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.musiccircus.de