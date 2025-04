6. Kultur-SPIEGEL-Zelt im Wiesental Brackenheim (28.5. bis 8.6.25)

Erneut wird für das außergewöhnliche Festival ein spektakuläres Spiegelzelt aufgebaut. Und dieser fantastische Rahmen wird mit hochkarätigen Veranstaltungen über 12 Tage höchst vielseitig mit Leben erfüllt. Musikalisch beginnt der in der Heuß-Stadt immer gern gesehene Rock-Song-Schreiber, Musiker und Entertainer Stoppok, (28.05.25), um das neue Album »Teufelsküche« seinem Publikum zu Gehör zu bringen. Auf »Laav-Tour 2025« befindet sich der Mundart-Rocker Gringo Mayer & die Kegelband (29.05.25), mit dem dritten Album des Rheinpfälzers. 10 Jahre Suchtpotenzial (30.05.25), das sind 10 Jahre »Titten, Tasten, Temperamente« mit denen die Musik-Comedy-Queens Ariane und Julia die Nation rocken, ganz ohne Botox und Autotune. »Gute Nachrichten« verbreitet Sarah Lesch (31.05.25) lauter, leichtfüßiger und kantiger als je zuvor und dreht mit ihrer neuen Band so richtig auf. Schon mehrfach bewiesen hat Ok.Danke.Tschüss. (07.06.25) mit dem eingängig-ungewöhnlichen Namen, dass sie keine musikalische Eintagsfliege sind! Der Sonntag (01.06.25) ist ein besonderer Familientag im Zelt, der wie auch schon bei den früheren Ausgaben mit einem Ökumenischen Gottesdienst beginnt. Am frühen Nachmittag werden Großfiguren die Geschichte »Wie Findus zu Petterson kam« spielen und nacherzählen. Hoffnung, Humor und mehr als gute Gefühle verbreiten Samuel Koch & friends ab 19 Uhr. Montag und Dienstag (02.06.und 03.06.25) ist wieder Movie Time – Das Mobile Kino Ludwigsburg und die Stadt Brackenheim suchen aktuelle Filme aus und bringen Kino-Gefühle ins Spiegelzelt. Carsten Herbert ist der »Energiesparkommisar« und Spiegel Bestseller-Autor, der am Donnerstag (05.06.25) aus seinen Büchern liest. Zum Abschluss des sechsten Kultur-Spiegel-Zelts 2025 heißt es »Stand jetzt« – und es gibt erstklassige Satire und Kabarett mit Christian Ehring (8.06.).

Mi. 28. Mai bis So. 8. Juni, Festplatz im Wiesental, Brackenheim, www.kulturspiegelzelt.de