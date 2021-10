60 Jahre Cave 61: Malia feat. Joo Kraus & Juliana Blumenschein Quintett

Das Cave 61 wird 60 Jahre alt. Der Finale der Jubiläumsfeierlichkeiten findet am 17. Oktober „Unter der Pyramide“ in der Kreissparkasse Heilbronn. Auftreten werden das Juliana Blumenschein Quintett sowie Malia feat. Joo Kraus.

Die großartige Sängerin Malia ist bekannt für ihre ausdrucksstarke Stimme. Schon früh fand sie den Weg auf die Bühne und ihr Gesangsstil liebäugelte mit Stilen der 1960er und 1970er Jahre. Zu ihren Vorbildern zählen Billie Holiday, Sarah Vaughan und Nina Simone. 2013 erhielt sie den Echo Jazz als „Internationale Sängerin des Jahres“. Ihre afrikanischen Wurzeln erforschte sie auf dem 2016 erschienenen Album „Malawi Blues/Njira“. Auf ihrem 2018 erschienenen Album „Ripples (Echoes of Dreams)“ zeigt Malia eine andere Perspektive auf ihr früheres Album „Echoes of Dreams“. Ihre neueste Veröffentlichung „The Garden of Eve“ ist dem Blues gewidmet. An diesem Abend trifft die soulige Jazzsängerin auf die samtweiche Trompete des sechsfachen JazzAward-Preisträger und Gewinner des ECHO Jazz, Joo Kraus. Joos unverwechselbares Spiel und seine einfühlsamen Arrangements werden durch seine mitreißende Spielfreude, gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker, zum ganz großen Hörgenuss. Mitwirkende: Malia (Vocals), Joo Kraus (Trompete), Ralf Schmid (Piano), Veit Hübner (Kontrabass), Torsten Krill (Schlagzeug).

Juliana Blumenschein

Die Geschichte der Sängerin Juliana Blumenschein zeigt: Identität an Heimat zu knüpfen, ist fragil. Die Deutschbrasilianerin fühlt sich an einem besonderen Ort zu Hause: in der Musik. Im Jazz-Gesangstudium an der Musikhochschule Mannheim begann sie ihre eigenen Songs zu komponieren. Mit ihren Texten und Kompositionen zeigt sie, dass Leichtigkeit und Tiefe zusammenfallen können. Diese Vielfalt spiegelt sich im Sound ihres Albums und ihrer Band wieder: Eine Fusion aus brasilianischen Rhythmen und Jazz, kombiniert mit Soul, Pop und Klassik, mal auf Portugiesisch, mal auf Englisch. Mitwirkende: Juliana Blumenschein (Gesang), Benedikt Jäckle (Flöte/ Tenorsaxophon), Florin Küppers (Gitarre), Jan Dittmann (Kontrabass), Max Stadtfeld (Schlagzeug).

60 Jahre Cave 61 mit Malia feat. Joo Kraus & Juliana Blumenschein Quintett, So. 17. Oktober, Einlass: ab 18 Uhr, Beginn: ab 19 Uhr, „Unter der Pyramide“ der Kreissparkasse Heilbronn, www.cave61.de

