60 Jahre The Bautzy‘s

Pünktlich zum MORITZ-Interviewtermin gibt es bereits großes zu verkünden: Die Bautzy‘s haben ein neues Bandmitglied. Hannes Keil wird die Band ab sofort an der Solo-Gitarre unterstützen. »Er hat grade eben zugesagt, dass er mitmacht. Es passt menschlich wie musikalisch einfach super zu uns«, freut sich Keyboarder Hartmut Landhäußer. Das zeigt: Auch nach über 60 Jahren ist die Mosbacher Kultband immer noch offen für Neues. Von der ursprünglichen Besetzung sind neben Landhäußer noch Bassist/Saxophonist Rudolf Hörner und Rhytmus-Gitarrist Richard Leutz übriggeblieben. Gemeinsam mit Heinz Gottmann schlossen sich die Mosbacher im Jahr 1963 zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. Gottmann war auch verantwortlich für den ungewöhnlichen Bandnamen: »Seine Frau wurde Bautz gerufen. Wir als Band wollten gerne ein Logo haben wie die Beatles mit dem lang gezogenen T in der Mitte, unser Name brauchte also exakt sieben Buchstaben und da haben wir aus dem Bautz die Bautzy’s gemacht« erklärt Landhäußer. Zusammen musiziert die Band seitdem vorrangig in Mosbach und der Region. Ein besonderes persönliches Highlight: »Als Willy Brandt 1976 in Dallau war, da haben wir die Veranstaltung musikalisch begleitet.«

Gespielt wird alles was Spaß macht und tanzbar ist. Da kommt einiges zusammen: Im Repertoire der Bautzy‘s haben sich mittlerweile über 300 Titel angesammelt. Darunter sind zahlreiche Klassiker der Beatles, der Rolling Stones, Elvis Presley, Eric Clapton. Und es werden immer mehr: »Jeder in der Band bringt seine oder ihre eigenen Einflüsse mit.« Sängerin Franzi beispielsweise überzeugte die Band, einige Amy Winehouse-Titel in das Repertoire aufzunehmen. Und bei der letzten Oldie-Night in der Alten Mälzerei in Mosbach, in der die Bautzy‘s Stammgäste sind, gab es gar einen ganzen Schlager-Block. Sänger Dirk Multhaupt, selbst erst seit einigen Monaten bei den Bautzy‘s mit dabei, war bei seinem ersten Auftritt überrascht: »Von Minute Eins an hat das ganze Publikum getanzt. Das ist alles andere als selbstverständlich.«

Neue Bandmitglieder halten die Dynamik und Energie bei den Bautzy‘s frisch, wie Hartmut Landhäußer betont: »Jeder ist gewachsen an seinem Instrument, jeder lernt dazu und entwickelt sich weiter und das tut der Band enorm gut.« Wer dazukommt, muss aber eines beachten: Nach den Proben sowie vor und nach Konzerten gibt es traditionell immer einen Ramazotti – egal ob man ihn mag oder nicht. Sängerin Franziska Banholzer gibt beispielsweise zu: »Ich mag das Zeug überhaupt nicht. Aber das ist eine Art Ritual bei uns und das wird durchgezogen.« Auch in den kommenden 60 Jahren. Denn die Bautzy‘s haben keinerlei Ambitionen, es langsamer angehen zu lassen: »Der Terminkalender für 2024 ist schon wieder voll.«

Nächster Auftritt:

»Rock around the clock«, Sa. 9. März, 20 Uhr, fideljo Mosbach

www.bautzys.de