61. Neipperger Kelterfest (29. bis 31.8.26)

Wenn sich die historische Kelter wieder in einen Treffpunkt für Weinliebhaber, Genießer und Musikfans verwandelt, ist es Zeit für das 61. Neipperger Kelterfest. Für die passende Stimmung sorgt an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm auf der Kelterbühne. Den musikalischen Auftakt macht am Samstag Layher, bevor „Gaudi Royal“ die Kelter zum Beben bringt. Am Sonntag sorgen „Die Original bayerischen Schwaben“ für beste Unterhaltung zur Mittagszeit, ehe „Marcel & Friends“ den Abend stimmungsvoll gestalten. Zum großen Finale am Montagabend begeistert die Band „Alpsound“ mit ihrem mitreißenden Programm.

Sa. 29. bis Mo. 31. August, Kelter, Neipperg, Brackenheim

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