675 Jahre Spitalgeschichte beim Geislinger Kulturherbst 2026 vom 18. September bis 18. Oktober

Vom 18. September bis zum 18. Oktober lädt der Geislinger Kulturherbst zu einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Theater, Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen, Führungen und Begegnungen ein. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das 675-jährige Jubiläum des Geislinger Spitals zum Heiligen Geist. Das Programm verbindet historische Rückblicke mit aktuellen kulturellen Perspektiven. Getragen wird der Kulturherbst von der Stadt Geislingen und dem Kunst- und Geschichtsverein, unterstützt von zahlreichen Kulturvereinen sowie Förderern aus Industrie, Gewerbe, Vereinen und Serviceclubs.

× 1 von 2 Erweitern Auftaktveranstaltung: »durch got und durch unser vordern sel hail willen« × 2 von 2 Erweitern Staubstumm Prev Next

Den Auftakt bildet am Freitag, 18. September, um 20 Uhr eine Verbindung aus Konzert und Theater. Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia und der Vorsitzende des Kunst- und Geschichtsvereins, Roland Funk, eröffnen die Veranstaltungsreihe. Stadtarchivar Dr. Philipp Lintner präsentiert die originale Stiftungsurkunde des Spitals aus dem Jahr 1351. Musik aus dem Hochmittelalter und eine Theaterszene der Theatergruppe Obere Roggenmühle schlagen den Bogen von den Anfängen der Einrichtung bis ins frühe 18. Jahrhundert. Auch an den folgenden Tagen steht die Geschichte des Spitals im Zentrum. Vorträge beschäftigen sich mit dem spätmittelalterlichen Fürsorgewesen, Pandemien, der Entwicklung der Geislinger Krankenversorgung vom Spital bis zur Helfenstein-Klinik, dem Spitalwald und dem Verständnis von Krankheit und Gesundheit in früheren Zeiten. Eine Ausstellung im heutigen Gesundheitszentrum Helfenstein stellt die Geschichte des Krankenhauses in den Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Heilig-Geist-Spital. Eine Exkursion führt zudem zur Ausstellung »Spital 1526« im Stadtmuseum Nürtingen. Künstlerische Akzente setzen mehrere Ausstellungen und Konzerte. Die Ausstellung »Wolfgang Gäfgen – in memoriam« erinnert an den 2024 verstorbenen Künstler, der internationale Bekanntheit erlangte. Musikliebhaber erwartet ein breites Spektrum: vom Orgelwettbewerb mit abschließendem Preisträgerkonzert über Jazz, Film- und Bläsermusik bis zu Saxophon und Orgel. Bei »Mozart mal 4« am 17. Oktober erklingen vier Werke des Salzburger Komponisten, darunter die »Krönungsmesse«. Theater, Lesungen und

Führungen ergänzen das Programm. Die Theatergruppe Obere Roggenmühle nimmt das Publikum mit ins Geislinger Spital des Jahres 1714 und erzählt von Fürsorge, Not, Liebe und menschlichen Schicksalen. Der junge Dichter Henri Hirt liest aus seinen Gedichtbänden. Eine besondere Stadtführung lässt einen Spitaltorwächter durch die mittelalterliche Altstadt führen.

Zum Abschluss am Sonntag, 18. Oktober, blickt der Kulturherbst auf seine Höhepunkte zurück. Zugleich wird der Schubart-Kulturpreis 2026 an junge Nachwuchstalente verliehen.

Geislinger Kulturherbst 2026

Fr. 18. September bis So. 18. Oktober, verschiedene Veranstaltungsorte, Geislingen

alle Infos & Termine: kulturherbst-geislingen.de