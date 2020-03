7. Blacksheep Festival – Musik und Spaß für die ganze Familie vom 18.-20.6.

Wenn die Tage am längsten sind, lädt die Bonfelder Kulturinitiative wieder zu drei Tagen voller Lebensfreude nach Bonfeld ein. Dort spielen 17 Bands – und Talente begegnen wieder Legenden. Für die Besucher gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie eine gewohnt ausgewogene Gastronomie. Kinder ab sechs Jahren können am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 18. Juni, wieder im Kid’s- und Juniorclub versorgt und unterhalten werden. Zu den musikalischen Highlights im diesjährigen Line-Up gehören Jack and the Weatherman, Stefanie Heinzmann, Elliott Murphy, Ray Wilson, Steve’n’Sea­gulls, LaBrassBanda, Red Hot Chilli Pipers, Uncle Bard & The Dirty Bastards, Alphaville und viele mehr. Neu ist in diesem Jahr die Market Street in der Kirchhausener Straße, wo nicht nur zahlreiche Stände zu finden sind, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm.

7. Blacksheep Festival

Do. 18. bis Sa. 20. Juni, Schlosshof Bonfeld, Bad Rappenau

www.blacksheep-kultur.de