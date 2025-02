7. Giengener Gitarrenfestival

Bereits zum 7. Mal lädt die Gitarristin Jule Malischke Gitarren-Enthusiasten nach Giengen ein. Die Giengenerin hat eine Leidenschaft für ambitionierte Gitarrenmusik von Fingerstyle bis Jazz, von Weltmusik bis Blues und machte daraus ein Internationales Festival. »Ich freue mich darauf meine musikalischen Freunde, Gitarrenbauer und viele Teilnehmer und Zuhörer zu treffen, die dieselbe Leidenschaft teilen. All die treuen Seelen, die jährlich, sogar weit angereist zum Festival kommen und wie bei einem Klassentreffen Freude daran haben.«, erklärt Malischke, die ab sofort unter ihrem neuen, internationalen Bühnennamen Julie Malia auftreten wird. Von Freitag, 7. März bis Sonntag, 9. März dreht sich im Bürgerhaus Schranne alles um die Welt der Saiten. Neben einem hochkarätigen Programm mit Konzerten renommierten Künstlern aus Deutschland, Kanada, Spanien, Russland und Ungarn bietet das Gitarrenfestival spannende Workshops. Hier lassen sich die Virtuosen buchstäblich »auf die Finger« schauen, geben Tipps, zeigen Tricks und gestatten Videomitschnitte einzelner Übungen. Renommierte Gitarrenbauer stellen außerdem ihre Instrumente aus, die von den Musikern gespielt und verglichen werden. Musikalisch startet am Freitag das Festival mit Singer Songwriter Ernie Rissmann und seiner einzigartigen selbstgebauten Fingerstyle Gitarre, bevor der Kanadier Don Ross gemeinsam mit Julia Malia die Bühne betritt. Unterstützt wird das virtuose Duo von der Jazz-Geigerin Isa Kimmel und Kontrabassist Martin Weinert, die pulsierende Basslinien und inspirierende Harmonien beisteuern. Am Samstag werden die vier Gitarristinnen des Aeres Quartet den Abend mit ihrer Kombination von klassischer Gitarrenmusik mit Jazz Arrangements eröffnen. Der Hauptact am Samstag sind der Spanier Paco Seco mit andalusischen Gitarrensounds und der Blues Singer-Songwriter Biber Herrmann, der der Tradition der alten Blues-Heroen der 30er Jahre einen rockigen Twist gibt.

7. März, 20 Uhr

Ernie Rissmann

Don Ross & Julie Malia) feat. Isa Kimel und Martin Weinert.

8. März, 20 Uhr

Aeres Quartet

Paco Seco

Biber Herrmann

Fr. 7. bis So. 9. März,

Bürgerhaus Schranne, Giengen

www.julemalischke.de/gitarrenfestival