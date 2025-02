7. Heilbronner WKO-Konzert am 13. März

Gegen Beethovens 7. Sinfonie käme »jede Rocknummer wie eine lahme Ente daher«, postuliert der Musikwissenschaftler Karl-Heinz Ott. Das Publikum der Uraufführung am 8. Dezember 1813 in Wien jubelte. Erstmals erklang in dem Konzert – einer Benefizveranstaltung für Kriegsversehrte – auch Beethovens Schlachtensinfonie »Wellingtons Sieg«, musikalischer Ausdruck für den Triumph Großbritanniens über Napoleon. Risto Joost und Frank Dupree kontrastieren die beiden Orchesterwerke mit Ravels Klavierkonzert G-Dur.

Do. 13. März, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.wko-heilbronn.de