72. Lichterfest Stuttgart

Wenn im Höhenpark Killesberg Musik erklingt, Seifenblasen durch die Luft fliegen und mit der Dämmerung alles zu funkeln und leuchten beginnt, dann ist klar: Das Stadtwerke Stuttgart Lichterfest sorgt für allerfeinste Festival-Stimmung auf dem Killesberg. Am Samstag, 20. Juli, ist es wieder so weit. Dann verwandelt sich der Park in ein farbenfrohes Lichtermeer, und die große Lichterfest-Show als glanzvoller Höhepunkt des Tages sorgt zusätzlich für leuchtende Augen bei den Besuchern. »Viele Menschen freuen sich auf das Lichterfest und die einzigartige Atmosphäre. Mit seinem bunten Programm bietet es für alle Altersgruppen und besonders Familien großartige Musik und zahlreiche Mitmachaktionen. Gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart gestalten wir das Lichterfest Schritt für Schritt nachhaltiger, was verschiedene Aktionen auf dem Gelände eindrucksvoll veranschaulichen«, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart achtet die in.Stuttgart beim Lichterfest darauf, die Umwelt und das Klima noch intensiver zu schützen als bislang. Dazu gehören nachhaltige Maßnahmen wie eine genaue Verbrauchsanalyse des Events, um die Energieeffizienz zu steigern. Außerdem wird der CO 2 -Fußabdruck bestimmt und Emissionen, die noch nicht vermieden werden können, kompensiert.

Ein Meer an Lichtern, stimmungsvolle Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und nicht zu vergessen eine neue Multimedia-Show als Krönung – das Stadtwerke Stuttgart Lichterfest versprüht seinen ganz eigenen Charme. Festival-Gefühle weckt das Musik-Programm. Rock, Pop, Soul, Blues, Schlager oder Elektro – auf vier Bühnen sorgen zehn Künstler und Bands sowie sieben DJs für mehr als 20 Stunden Musik. Wenn die Sonne dann untergeht und die Dämmerung über den Höhenpark Killesberg einbricht, steigt die Spannung und Vorfreude. Denn dann verwandeln tausende Illuminationen die Gartenanlage in ein spektakuläres Lichtermeer.

Mit der Parköffnung um 16 Uhr warten im gesamten Höhenpark Musik, Spiel und Spaß sowie Shows und zahlreiche Mitmachaktionen auf die Besucher des 72. Stadtwerke Stuttgart Lichterfestes: Festival-Feeling mit vielen Bands und DJs auf vier Bühnen. Ein Kinderprogramm mit Mitmach-Konzerten, Hüpfburgen, Riesenseifenblasen, Bastelaktionen, Clownstheater und vielem mehr sorgt bei den jungen Gästen für viel Freude. Die Stadtwerke Stuttgart sind mit vielen Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit vor Ort. Zahlreiche Illuminationen und fantasievolle Leuchtobjekte begeistern die Besucher im gesamten Höhenpark. Der spektakuläre Höhepunkt des Festes ist natürlich auch in diesem Jahr wieder die einzigartige Lichterfest-Show mit Drohnen, Licht und Feuerwerk rund um den Killesbergturm.

Expand Fotos: in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

72. Stadtwerke Stuttgart Lichterfest

So. 20. Juli, ab 16 Uhr, Killesberg, Stuttgart,

alle Infos: www.stadtwerke-lichterfest.de