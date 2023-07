75 Jahre Kreuzgangspiele: Ein neues Welttheater

Die Kreuzgangspiele feiern ihre 75. Spielzeit mit einem großen Theaterspektakel auf dem Marktplatz.

Noch bis zum 13. August 2023 feiern die Theaterfestspiele in Feuchtwangen ihre 75. Spielzeit. Zu erleben sind große Theatermomente vor der historischen Kulisse des ehemaligen Benediktinerklosters mit dem „Jedermann“, der Komödie „Der Geizige“ und dem „Dschungelbuch“ sowie im Nixel-Garten an der alten Stadtmauer mit „Der kleine Häwelmann“ – und zum Abschluss der Jubiläumsspielzeit auch im Herzen der Stadt auf dem Feuchtwanger Marktplatz am 12. Und 13. August, jeweils um 21 Uhr mit einer ganz neuen Sichtweise auf „Das große Welttheater“.

In symbolischer Form kann die Welt im Theater dargestellt werden als Ort, an dem die Menschen ihr Leben zu leben und ihr Schicksal zu erleiden haben. Die ganze Welt wird dann zur großen Bühne, auf der wir alle unsere Rollen spielen. Das ist die Grundidee des barocken Welttheaters. Ein solches Welttheater spielen die Kreuzgangspiele anlässlich des 75. Jubiläumsjahrs der Kreuzgangspiele: Es wird ein großes zeitgenössisches Spektakel werden voll Lebensfreude, Schönheit, Poesie und großen Videoprojektionen auf die Fassade des ehemaligen Gasthauses „Goldene Krone“: Ein im wahrsten Sinne des Wortes „neues Welttheater“, das ganz und gar gegenwärtig ist.

Die neu geschriebene Fassung von Alexander Ourth nimmt die Grundidee des Welttheaters auf, ist aber völlig anders konzipiert und verwandelt das über 100 Jahre alte Stück, das Hugo von Hofmannsthal nach einem Text von Pedro Calderon de la Barca für die Salzburger Festspiele geschrieben hatte, in eine Gegenwartsbetrachtung - die Figuren auf der Bühne sind heutige Figuren, treten als Herrscher, Wissenschaftlerin, Journalist, Künstlerin oder Influencerin auf, die Fragen sind heutige Fragen... und am Ende eines einzigartigen Abends steht: die Hoffnung auf ein wahrhaft menschliches Miteinander – heute und in der Zukunft.

Karten für „Das neue Welttheater“, das am 12. Und 13. August 2023, jeweils um 21 Uhr auf dem Marktplatz gespielt werden wird, gibt es im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, Marktplatz 2, 91555 Feuchtwangen, unter Kartentelefon 09852 90444 und auf www.kreuzgangspiele.de