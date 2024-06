75 Jahre TURA: Sommerevent von 10. bis 14. Juli

Zum großen Jubiläum des Untermünkheimer Sportvereins haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Nach Faschingspartys, Willy-Astor-Auftritt, Rad- und Dartevent sowie Kreiskinderturnfest ist es nun endlich soweit: Im Juli steigt das große Sommerevent, bei dem fünf Tage lang, vom 10. bis zum 14. Juli, zünftig gefeiert wird. An ­allen Tagen wird Festzelt- und Biergartenbetrieb sowie ein Kinderland geboten, zusätzlich zum ­jeweiligen individuellen Programm.

Das -Jubiläumssportfest auf dem Sportgelände Steinach -vereint zahlreiche sportliche Aktivitäten miteinander. Ob Fußball, Volleyball, Tennis, Dart, Leichtathletik, es ist für jeden etwas geboten.

Am Mittwoch, 10. Juli startet das Sommerevent um 18 Uhr mit einem Fußballturnier. Ab 19.30 Uhr findet das Konzert der Hohenloher Mundartband Annâweech statt. Das Erscheinungsbild hat sich geändert, doch die Lieder sind dieselben geblieben und werden in gewohnt fröhlicher, launiger Weise, gewürzt mit Beiträgen der neuen Sängerin Sandra, zum Besten gegeben. Gemeinsam entführen Annâweech ihr Publikum in die Gefühls- und Erlebniswelt der Hohenloher. Am Donnerstag, 11. Juli steht ab 17 Uhr Biergartenromantik am Festgelände auf dem Programm – der TURA-Vorstand bedient persönlich. Zudem konnte der Ex-Fußballnationalspieler, Europameister und TV-Experte Markus Babbel für Sporttalk und Showtraining gewonnen werden. Weitere Fußballturniere finden am Freitag, 12. Juli statt, bevor um 19.30 Uhr die Bierprobe mit dem Musikverein Bühlertann losgeht, inklusive Fassanstich und Freibier. Dazu ­werden u.a. leckere Grillhähnchen angeboten. Am Samstag, 13. Juli geht es bereits um 9 Uhr mit den Fußballturnieren der Jugend los. Um 10 Uhr ­beginnt das Beachvolleyballturnier mit Cocktailbar. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls ­gesorgt, ab 13 Uhr wird das große Kuchenbüfett der Landfrauen Untermünkheim eröffnet. Um 14 Uhr findet das Tom-Meiner-Gedächtnisturnier mit sechs Aktiventeams statt und ab 21 Uhr ist Party angesagt: Geboten wird ein Livekonzert mit den Wasenrockern. »Wir können alles – außer brav!« – unter diesem Motto der Stimmungsband aus dem Großraum Stuttgart steht auch ihr Auftritt in Untermünkheim. Zusätzlich sorgt DJ DMF noch für das gewisse Etwas.

Am Sonntag, 14. Juli ist Großer Familientag beim TURA-Verein: Von 9 bis 16 Uhr finden die Fußballturniere der Jugendmannschaften statt, während um 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück geboten wird. Weitere Köstlichkeiten folgen auf dem Fuß, mit dem Mittagessen um 11.30 Uhr (geboten wird u.a. ­Sauerbraten) und dem großes Kuchenbüfett des Gesangvereins Untermünkheim. Derartig gestärkt können sich Sportler und Besucher gleichermaßen dem Einlagespiel »TURA-Legenden vs. Spfr. SHA-Legenden« um 16 Uhr widmen. Um 17 Uhr steigt das Livekonzert »Maui and Friends« und zum ­Abschluss wird ab 20 Uhr das EM-Endspiel auf der Großleinwand in bester HD-Qualität gezeigt.

Der Kartenvorverkauf für Annâweech und die -Wasenrocker läuft sowohl über www.diginights.com als auch über die TURA-Homepage. Zusätzlich sind auch Karten an der Abendkasse erhältlich.

TURA Sommerevent

Mi. 10. bis So. 14. Juli

Sportgelände Steinach Untermünkheim

www.tura-untermuenkheim.de