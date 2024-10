75 Jahre TURA Untermünkheim: Herbstevent mit Sport- und Showgala

Die hochkarätige Sport- und Showgala am Samstag, 26. Oktober, ab ca. 19 Uhr, wird einer der Höhepunkte im Festjahr werden. Neben dem bekannten Bauchredner Sebastian Reich, der mit seiner nicht minder bekannten Nilpferdama Amanda durch das Programm führen wird, geben sich Welt- und Europameister die Hand. So wird das Breakdance-Team Keraamika mit einem Auftritt für Staunen sorgen. Ebenso wird die DTB-Showgruppe Avanti Avanti vom TSV HÜttlingen begeistern und Mentalist Daniel Zürn die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Natürlich werden auch TURA-Sportler aus unterschiedlichen Abteilungen am Abend auftreten. Nach und vor dem Showprogramm wird DJ Ali für den passenden Sound sorgen. Die TURA-Verantwortlichen nutzen den Abend auch, um zum einen langjährige sowie besonders engagierte Mitglieder zu ehren. Auch darüber hinaus wird einiges geboten sein: so findet am Samstagvormittag der Ortsentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften (die größte Breitensportaktion im deutschen Sport – in 40 Jahren haben deutschlandweit bereits über 1,5 Mio. Kinder teilgenommen) statt. Nachmittags folgt dann ein echter Leckerbissen mit einem hochkarätig besetzten Tischtennis-Schaukampf. Hierfür hat Benedikt Duda, der amtierende deutsche Tischtennismeister vom TTC Schwalbe Bergneustadt zugesagt. Ebenfalls teilnehmen wird Florian Bluhm von der Sport-Union Neckarsulm, einer der besten Abwehrspieler Deutschlands, wodurch ein spektakulärer Verlauf dieses Schaukampfs garantiert ist. Allerdings besteht das Risiko, dass Benedikt kurzfristig anderweitigen vertraglichen Verpflichtung nachkommen muss. In diesem Fall wird Oberligaspieler Tim Schweizer von der SpVgg Gröningen-Satteldorf einspringen. Am Sonntag sorgt u.a. der Musikverein Untermünkheim für Unterhaltung, zudem gibt es ein Kuchenbüffett der Landfrauen Enslingen und Auftritte der kleinen Turaner ab 15 Uhr.

Sa. 26. und So. 27. Oktober, ab 10 Uhr, Kochertal- und Weinbrennerhalle, Untermünkheim, www.tura-untermuenkheim.de