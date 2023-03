8. Blacksheep Bandconte

Im Rahmen des 8. Blacksheep Bandcontests treten vier Nachwuchs-Bands am 22. April live auf und gegeneinander an. Vergeben wird der Förch Nachwuchsförderpreis und die Gewinnerband darf sich über einen Auftritt auf dem Blacksheep Festival im Bonfelder Schlosspark freuen. Zwei Wochen lang durfte online abgestimmt werden, wer sich live beim Bandcontest der Kulturinitiative Bonfeld präsentieren darf. Nun wird eine Jury bestehend aus Bookern, Musikern und Musikkritikern entscheiden, wer 2023 den Preis mit nach Hause nehmen darf. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Bandmitglieder unter 27 Jahre sind und ihre eigenen Songs schreiben. Neben der Eröffnung am Fesitivalsamstag winken der Gewinnerband außerdem Freitickets für Freunde und Famile für das Blacksheep Festival und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

8. Blacksheep Bandcontest, Sa. 22. April, ab 19 Uhr, Maschinenfabrik, Heilbronn, www.blacksheep-kultur.de