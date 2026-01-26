8. Giengener Gitarrenfestival, 27.02. bis 01.03.26

Zum achten Mal verwandelt sich das Bürgerhaus Schranne in Giengen in einen Treffpunkt der internationalen Gitarrenszene. Das Giengener Gitarrenfestival, initiiert von der Gitarristin und Singer-Songwriterin Jule Malischke – heute international bekannt unter ihrem Künstlernamen Julie Malía – hat sich von einem persönlichen Herzensprojekt zu einem festen kulturellen Highlight der Region entwickelt. Jahr für Jahr zieht es Musikern und Publikum aus dem In- und Ausland an und steht für stilistische Offenheit, musikalische Exzellenz und eine besondere Nähe zwischen Bühne und Zuhörenden.

Auch 2026 präsentiert das Festival ein hochkarätiges, internationales Programm mit Künstlern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ungarn und der Slowakei. Ergänzt wird das Konzertangebot durch Workshops und eine Instrumentenausstellung, die das Festival zu einem inspirierenden Wochenende voller musikalischer Begegnungen und Entdeckungen machen.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 27. Februar, um 20 Uhr von Julie Malía und Kevin Seddiki. Julie Malía begeistert mit virtuoser Gitarrentechnik, poetischem Songwriting und charismatischer Bühnenpräsenz. Mühelos verbindet sie Klassik, Fingerstyle, Pop und Weltmusik zu einer ganz eigenen Klangsprache. Kevin Seddiki, klassisch ausgebildet und geprägt von Jazz, persischer Perkussion und globalen Musiktraditionen, gilt als musikalischer Grenzgänger. Gemeinsam erschaffen sie ein fein nuanciertes, intensives Klanguniversum.

Am Samstag, 28. Februar, ab 20 Uhr erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Konzertabend: Den Auftakt macht die junge slowakische Gitarristin Cindy Stehlová, die klassische Gitarre mit modernen Einflüssen, experimentellen Arrangements und großer Klangfarbenvielfalt verbindet. Anschließend folgt Zsófia Boros, deren Spiel durch lyrische Tiefe, subtile Dynamik und große emotionale Klarheit besticht. Den Abschluss bildet John Smith, eine der prägendsten Stimmen der britischen Folk- und Roots-Szene. Mit warmer Stimme, sensiblem Fingerpicking und eindringlichen Songs schafft er eine dichte, atmosphärische Konzertstimmung.

Begleitend zu den Konzerten finden Workshops mit den auftretenden Künstlerinnen am 28. Februar von 10 bis 16 Uhr sowie am 1. März von 10 bis 13 Uhr statt. Thematisch reichen sie von Fingerstyle-, Rhythmus- und Klangtechniken über Songwriting bis hin zu musikalischem Ausdruck. Neu im Programm ist ein Kids Special mit Cindy Stehlová für junge Gitarristen im Alter von 9 bis 13 Jahren. Während der gesamten Festivaldauer präsentieren renommierte Gitarrenbauer wie Duke Guitars, JKM Guitars, Val Guitars, Stötzel und Voss Guitars ihre Instrumente. Diese können ausprobiert werden, fachkundige Beratung ist inklusive. Der Eintritt zur Instrumentenausstellung ist frei.

Das Konzertprogramm:

Freitag, 27.Februar, 20 Uhr: Julie Malía & Kevin Seddiki, Singer Songwriter & Weltmusik

Samstag, 28. Februar, 20 Uhr: Zsófia Boros & John Smith, Moderne Konzertgitarre & Singer Songwriter

Opener: Cindy Stehlová

8. Giengener Gitarrenfestival, Fr. 27. Februar bis So. 1. März, Bürgerhaus Schranne, Giengen, alle Infos zum Programm & Anmeldung zu den Workshops: juliemalia.com/gitarrenfestival