8. inter:Komm! Festival in Reutlingen

Auch zum 8. inter:Komm! Festival hat das Reutlinger franz.K wieder Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne. Dabei geht es nicht um Weltmusik als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet. Auch in diesem Jahr wird im Open-Air Platz »echaz.Hafen« direkt hinter dem franz.K ein buntes Fest an drei Tagen gefeiert. Das Programm am Freitag begeister mit Bands, die die balkanesisch-orientalischen Sounds Instanbuls und einige orientalisch-arabisches Funksounds Berlins auf die Bühne bringen. Am Samstag gibt es eine musikalische Reise vom transkulturellen Stuttgart über das Latin-Ska-ige Freiburg bis ins westafrikanische Mali zu erleben. Zum Abschluss gibt es am Sonntag ein Mitmach-Programm für die ganze Familie.

8. inter:Komm!, Fr. 19. bis So. 21. Mai, franz.K, Reutlingen

www.franzk.net