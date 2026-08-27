8. Obersulmer Lachnacht (25.9.26)

Die 8. Obersulmer Lachnacht verspricht, wie schon die unglaublichen Vorgängerevents, eine unvergessliche Nacht voller Humor und Entertainment. Mit dabei: Alice Köfer. Sie spricht. Sie singt. Sie spielt. Ob mit Loopgerät, Klavier oder Punktlandung im Satzbau – Alice Köfer verbindet scharfen Witz mit musikalischem Feingefühl. Stand-Up-Comedian Michael Eller ist Kreuzfahrt-Experte. Auf über 40 Reisen mit den Schiffen der AIDA Flotte hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert. Raphael Breuer ist ein Muss für alle, die die deutsche Sprache lieben oder neu entdecken möchten. Durch den Abend führt Atze Bauer.

Fr. 25. September, 20 Uhr, Hofwiesenhalle, Obersulm

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