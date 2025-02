9. Indi(e)stinction Festival in Reutlingen

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Im Frühjahr 2025 findet jetzt schon das neunte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt. Über mehrere Wochen hinweg wird das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen – so wie man sich durch das Independent-Regal seines geliebten Plattenladen stöberte und dabei allerlei Musik entdeckte, die man selbst gerne als »Indi(e)stinction« eingeordnet hätte.

Los geht es am 6. März mit dem Auftritt von Florian Paul und seiner Kapelle der letzten Hoffnung. Mit neuen Songs und alten Hits kreieren sie auf der Bühne einen unvergleichlich vielseitigen, energetischen Sound, der wild, tanzbar und trotzdem voll nachdenklicher Melancholie ist.

Kapa Tult aus Leipzig vereinen am 24. März unkigen Indie-Pop mit Lo-Fi-Ästhetik und humorvollen Texten. Sie reflektieren über Missstände wie toxische Beziehungen und gesellschaftliche Erwartungen. Der amerikanische Sänger und Songwriter lädt am 27. März zu einer intimen Solo-Show ein. Das Publikum erwartet eine gefühlvoll vorgetragene Reihe alter und neuer Lieder, unterbrochen von Anekdoten im feinfühligen, persönlichen und humorvollen Stil von Dekker. Nur einen Tag später beantwortet Peter Licht die drängendsten Fragen unserer Zeit in seinen Indie-Pop-Songs. Ungestüm weiter geht es am 29. März mit Kochkraft durch KMA. Das Quartett macht Elektropunk, klanglich zwischen 90-er-Jahre-Techno mit schlabbrigen Tiefgitarren und neue deutsche Welle. Ihre Shows sind wütend-anarchische Raves mit viel Energie und Eskalation, aber auch mit viel Liebe und ehrlicher Spielfreude. Zum Abschluss des Indi(e)stinction-Festival kommt mit TV Smith & The Bored Teenagers eine Punkrock-Legende nach Reutlingen. Er bringt seine Klassiker mit einer klasse Band neu auf die Bühne.

Do. 6. März, 20.30 Uhr: Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung

Mo. 24. März, 20 Uhr: Kapa Tult

Do. 27. März, 20 Uhr: Dekker

Fr. 28. März, 20 Uhr: Peter Licht

Sa. 29. März, 20 Uhr: Kochkraft durch KMA

Do. 3. April, 20 Uhr: TV Smith & The Bored Teenagers

franz.K, Reutlingen, alle Infos: franzk.net