Die große Jubiläums-Musical-Gala mit Torsten Moll, 18.10.25

Torsten Moll feiert 30 Jahre Rampenlicht und das wird in der großen Jubiläums-Musical-Gala ordentlich zelebriert. Torsten Moll wurde in Geislingen an der Steige geboren. Schon während seiner frühen Kindheit besuchte er Ballettunterricht in Stuttgart sowie Gesangsunterricht bei Professorin Anna di Mauro. Bereits im Alter von 14 Jahren erhielt er ein Stipendium für eine tänzerische Ausbildung in Moskau. Seit 2002 tritt er regelmäßig im Apollo Theater in Stuttgart auf und war unter anderem in Produktionen wie Tanz der Vampire oder Tarzan zu sehen. In der musikalischen Veranstaltung werden die Besucher von Torsten Moll, Marika Lichter, Uwe Kröger, Jessie Roggemann, Christoph Apfelbeck und Melanie Ortner-Stassen durch die Show geführt. Die Zuschauer erwartet eine Abend-Gala voller unvergesslicher Erlebnisse, besonderer Begegnungen und einer hochkarätigen Besetzung.

Torsten Moll, Sa. 18. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle Donzdorf, www.filstal.events