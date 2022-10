Marc Marshall & Rene Krömer »Wie geht Liebe«

Das neue Konzertprogramm von Marc Marshall dreht sich um unser aller Herzensthema: die Liebe und wie sie sich hingebungsvoll besingen lässt. Zusammen mit seinem Pianisten Rene Krömer, der bei der letzten Tournee des großen Udo Jürgens mitgespielt hat, singt, philosophiert, spielt und redet Marc Marshall in seinem neuen Konzertprogramm in bekannten, unbekannten und eigenen Liedern über die Liebe. In seinem neuen Konzertprogramm stehen die beiden Künstler wie in einem Dialog mit sich und dem Publikum auf der Bühne. Ungekünstelt, pur und ohne technische Verstärkung. Persönlich und leidenschaftlich. »Wie geht Liebe«, der Titel des Konzertes, entstammt einem Lied des Pianisten Rene Krömer. Marc Marshall: »Wir wollen mit diesem Programm unser Publikum beglücken und die Liebe als das größte Glück feiern.« ric

Marc Marshall & Rene Krömer, Do 27. Oktober, 19.30 Uhr, Prediger, Schwäbisch Gmünd; Fr 28. Oktober, 19 Uhr,

Uditorium, Uhingen, www.marcmarshall.de