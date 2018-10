Olly Murs ist zurück!

× Erweitern Foto: Sony Music

Am 9. November veröffentlicht der britische Superstar mit »You Know I Know« ein Doppel-Album, das neben einer Zusammenstellung seiner größten Hits auch sein großartiges, sechstes Studioalbum umfasst.

Unter den neuen Songs findet sich u.a. die von Ed Sheeran geschriebene Vorabsingle »Moves«, die ein Gastfeature von Snoop Dogg enthält. Mit der Veröffentlichung seines neuen Albums feiert der 34-jährige Sänger zudem sein zehnjähriges Musikbusiness-Jubiläum. Neben der Single »Moves« enthält das neue Album viele weitere Highlights, darunter »Love Me Again«, »Feel The Same« mit Nile Rodgers an der Gitarre und der Titelsong, der in Zusammenarbeit mit Shaggy entstand.

»You Know I Know«, ab 09.11., www.ollymurs.com