Sarah Lesch – Vom Gefühl der Sehnsucht

wenn einsamkeit produktiv macht

Vom Gefühl der Sehnsucht

»Und ich sag, Zeit, was ist schon Zeit /Was ist schon Zeit, wenn keine Zeit ist für Gefühl«, singt Sarah Lesch in ihrem Lied »Letzte Runde«. Sie ist eine der großen Songwriterinnen der neuen deutschen Liedermacherszene. Ihre Songs berühren die Menschen, stellen die richtigen Fragen, reichen die Hand und bieten Hilfe an für alle, die sich gut dabei fühlen, wenn ein besonderen Gefühl besungen wird: die Einsamkeit. Mit »Den Einsamen zum Troste« erscheint nun eine Auswahl an Liedern, die die Künstlerin selbst durchs Leben begleiten. »Ich bin einsam«, sagt sie, »Der Einsamkeit zum Trotze, singe und schreibe ich weiter«, sagt der immer energie geladene Rotschopf. Ihre einfühlsame Stimme und tiefgründigen Texte geben halt in einer Welt in der es an Konturen zu mangeln scheint. Wenn Sarah Lesch singt kann man sich gemeinsam einsam fühlen. art

Sarah Lesch, Samstag, 29. Februar 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, www.franzk.net