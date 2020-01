»Triumph«

Der legendäre Circus on Ice zeig Akrobatik und Artistik auf Schlittschuhen.

Mit dem neuen Programm »Triumph«, sind 28 Künstler mit traumhaften 100 verschiedenen Kostümen zu sehen. Harte Arbeit, eiserne Disziplin und Perfektionismus, das haben die Künstler aus Moskau schon seit kleinster Jugend gelernt. Die Ausbildung ist hart. Zuerst lernt man die Artistik, z.B. das Jonglieren, beherrscht man dieses, bekommt man Schlittschuhe und lernt das Schlittschuhlaufen. Am Ende wird beides kombiniert, was die wirklich Herausforderung darstellt. Der Circus on Ice tourt seit 20 Jahren auf allen Kontinenten mit großem Erfolg. Choreografie und Akrobatik auf höchstem Niveau, phantasievolle Geschichten, erzählt in den Sprachen von Artistik und geschmückt mit spannender Musik und prachtvollen Kostümen sorgen für einen zauberhaften Abend für die ganze Familie!

So. 02.02.20, Kultura, Herrenwiesenstraße 28 Öhringen, Tickets unter: www.reservix.de, 01806-700733