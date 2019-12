Ich bin noch nicht fertig | Uta Koebernick

Zu früh gefreut? Ja, aber wann sonst? In Köbernicks neuem Programm wird die Welt nicht geschönt, aber schöner. »Ich bin noch nicht fertig« ist frohe Drohung. Ist Einsicht und Verheißung. Ist entschlossenes Zögern und das Gegenteil von Meinung. Als scheinintegrierte Deutsche in der Schweiz schlägt die gebürtige Europäerin ihre Ostberliner Wurzeln tief in die Blumentöpfe unserer Vorurteile. Aus der Sicht des Merkurs lebt sie hinterm Mond. Diese Einsicht stattet sie mit einer Demut aus, die sie gekonnt zu verbergen weiss, denn dass die diplomierte Schauspielerin mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde, ist dem Merkur zwar egal, doch hinterm Mond einleuchtend.

Uta Koebernick »Ich bin noch nicht fertig«, So. 26. Januar, 20 Uhr, Phoenix Irish Pub, Lauffen am Neckar www.koebernick.ch