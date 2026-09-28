A-cappella-Band anders in Geislingen, 09.10.26

Seit 16 Jahren steht die Freiburger A-cappella-Band anders für handgemachte Popmusik, feinen Humor und außergewöhnlichen Gesang. Nach Auftritten im Vorprogramm von Revolverheld und Thees Uhlmann bringt das Quintett mit »So kurz davor« sein neues Programm auf die Bühne. Darin widmet sich anders den wichtigen Momenten des Lebens: dem ersten Kuss, mutigen Entscheidungen und Situationen, in denen es ums Ganze geht. Poetisch, humorvoll, melancholisch und philosophisch erzählen die Sänger ihre Geschichten ganz ohne Instrumente. Für ihre musikalische Qualität wurde die Band mehrfach ausgezeichnet. Zur aktuellen Besetzung gehören Johannes Berning, Florian Clasen, Adrian Goldner, Moritz Nautscher und Johannes Jäck.

anders, Fr. 9. Oktober, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com