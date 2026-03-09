A Kind of Magic, 13.03. bis 07.06.26

A Kind of Magic ist wild, urban und unberechenbar: Eine Varieté‑Show, in der eine neue Generation von Magiern und Illusionistien die klassischen Grenzen der Zauberkunst sprengt und eine ganz eigene Form der Magie schafft. Frei nach dem Prinzip, Realität neu zu denken, explodieren Wunder in Licht, Beats und mitreißenden Momenten voller Gänsehaut. Hier treffen raffinierte Manipulation auf spektakuläre Körperkunst, Comedy‑Magie auf visuelle Illusionen und Street Culture auf Bühnenzauber zu einem Feuerwerk aus Licht, Klang, Illusion und Emotion. Was die Künstlerverbindet, ist ihre ungezügelte Leidenschaft für das Unerklärliche und ihr Wille, Magie neu zu interpretieren.

ab Fr. 13. März bis So. 7. Juni, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau, Stuttgart, www.friedrichsbau.de