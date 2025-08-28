A la Carte in Untergruppenbach (6.9.25)

Mit sieben talentierten Musikern bringt A la Carte – Swing and More den zeitlosen Charme des Swing auf die Bühne und ergänzt ihn mit modernen Klängen. Angeführt von Angelika Reutter, deren kraftvolle Stimme sowohl Emotionen als auch Eleganz versprüht, präsentiert die Band ein abwechslungsreiches Repertoire. Angelika, einst Schülerin und Freundin der unvergessenen Joy Fleming, interpretiert auch deren Lieblings-Swing- und Jazztitel wie »Waltz for Debby«, »My Funny Valentine« und »Almost Like Being in Love« in eigenen, leicht modernen Arrangements, die perfekt auf die Besetzung der Band zugeschnitten sind. Das Programm wird durch viele Titel aus der Swing-Ära sowie neuere Stücke ergänzt, stets im unverkennbaren A la Carte-Sound. Die kleinen, oft humorvollen Anekdoten und Geschichten zu den einzelnen Stücken nimmt das Publikum auf charmante Weise mit.

Sa. 6. September, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burg-stettenfels.de