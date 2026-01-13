A Night of Queen in Mosbach (21.1.26)

Queen war und ist heute immer noch eine der legendärsten Bands der Welt mit einer beispiellosen Karriere The Bohemians lassen den Mythos der legendären Band in einer fulminanten Bühnenshow noch einmal aufleben. Erstklassige Musiker, Sänger und Entertainer präsentieren in zweieinhalb Stunden Show die größten Hits von Queen, Songs aus der Anfangszeit bis zum „Spätwerk“, von Discoklassikern bis hin zu Rock-Balladen. Die exzellenten Bandmusiker (Rob Comber als Freddie Mercury, Marcus Tate als Brian May, Dan Church als Roger Taylor und Kevin Goodwin als John Deacon) liefern eine Show, die für einen Abend die Atmosphäre der legendären Queen-Konzerte auf die Bühne zurückbringt.

Mi. 21. Januar, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.provinztour.de