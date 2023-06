A Spanish Night in Bad Friedrichshall-Duttenberg

A Spanish Night – Leidenschaftlich, atmosphärisch, musikalisch, unvergesslich

Auf der Spanish Night erleben Besucher die Leidenschaft und das Flair Spaniens in einer Nacht gefüllt mit mitreißender Musik und kulinarischen Spezialitäten. Das Sinfonieorchester der Musikschule Unterer Neckar, unter der Leitung von Marco Rogalski präsentiert vor der schönen Kulisse des Gradierwerks in Bad Rappenau eine Spanische Nacht. Zuhörer*innen erwarten unvergessliche Melodien und großartigen Solisten. Greta Rothweiler wird mit ihrer beeindruckenden Stimme in Velasquez‘ »Bésame Mucho« und Luis Miguels Ballade »Contigo Aprendí« verzaubern. Die Violinvirtuosin Palina Semianiuk entführt mit ihrer Violine mit dem leidenschaftlichen Tango „Por Una Cabeza“ in den Film »Scent for Woman« von Carlos Gardel. Das breitgefächerte Programm reicht weiter von Manuel de Fallas mitreißendem »Rituellem Feuertanz« über die unvergesslichen Filmmelodien aus »The Mask of Zorro« bis hin zu den spannenden Rhythmen von »Conga Del Fuego Nuevo« und »España Cañí«.

Auf dem Konzert am Gradierwerk in Bad Rappenau kann man es sich auf Decken im Rasen gemütlich machen oder auf den bereitgestellten Stühlen Platz nehmen, während man der fesselnden Musik lauscht. Um dieses Erlebnis zu vervollständigen, wird Otto Gollerthan ein köstliches Angebot an spanischen Spezialitäten präsentieren. Der kulinarische Genuss beginnt bereits um 19:30 Uhr, gefolgt vom Konzert um 21 Uhr. Begleitet wird das musikalische Erlebnis von einzigartigen Lichtimpressionen am Gradierwerk.

Samstag, 8. Juli, 21 Uhr, Gradierwerk, Bad Rappenau; Sonntag, 9. Juli, 18 Uhr, Kelterplatz, Bad Friedrichshall-Duttenberg

www.musikschuleuntererneckar.de