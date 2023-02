A Tribute to Classic Rock: Helter Skelter in Uhingen

Die Band Helter Skelter performt die größten Hits des Rock von Pink Floyd über die Rolling Stones bis hin zu Black Sabbath. Die Classic Rockband hat die großen Nummern der Rockmusik im Gepäck mit einem Repertoire, das die 70er bis Anfang der 90er umspannt. Ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland zeugen von der Qualität der Band, die durch ihre Musik Erinnerungen und Gefühle an die Jugend freisetzen will, aber auch ein jüngeres Publikum mit Rockklassikern begeistern kann. cw

Helter Skelter,

Sa. 4. März, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.helter-skelter-live.de