Ab in den Süden – Das Musica

Ab in den Süden – Das Musical

Wacky Productions

Ein fantastisches Unterhaltungserlebnis erwartet das Publikum mit viel Glamour, Glanz, Humor und einigen Verwechslungen. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten. Das ist die Geschichte, um die sich 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. In der professionell choreografierten Show verbinden sich Klassiker wie Anita, Atemlos, Er gehört zu mir und viele mehr gekonnt mit einer turbulenten Story. Eine brillante Ton- und Lichtshow setzt das Geschehen auf der Bühne perfekt in Szene.

Ab in den Süden – Das Musical Fr. 3. Januar 2020, Wilhelm-Maybach-Saal, Heilbronn Sa. 4. Januar 2020, Neubau, Schwäbisch HallFr. 10. Januar 2020, Stadthalle, TauberbischofsheimDo. 23. Januar 2020, Hangar, Crailsheim Do. 5. März 2020, Tagungszentrum, Ansbach www.ab-in-de-sueden-show.de