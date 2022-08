Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an der italienischen Riviera aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswert menschliche Dramen für einige Verwirrungen und Kuriositäten. Die turbulente Geschichte wird von rund 50 der größten deutschen Hits aus den vergangenen 60 Jahren umrahmt. In der professionell choreografierten Show verbinden sich Klassiker wie »Anita«, »Hulapalu«, »Er gehört zu mir«, »Tage wie diese«, »Schuld war nur der Bosa Nova«, »Verdammt, ich lieb dich«, »Wahnsinn«, »Major Tom« und viele mehr gekonnt mit einer turbulenten Story. Eine brillante Ton-und Lichtshow setzt das Geschehen auf der Bühne perfekt in Szene. dg

Ab in den Süden

Do. 8. September, 19:30 Uhr, Harmonie Heilbronn

Sa. 10 September, 19 Uhr, Neubausaal Schwäbisch Hall

Weitere Infos unter www.wacky-showkultur.de