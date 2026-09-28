ABBA & One Night of MJ: Große Live-Erlebnisse in Heilbronn

Große Songs, markante Bühnenbilder und Musik, die mehrere Generationen geprägt hat: Im Herbst kommen zwei große Live-Shows nach Heilbronn. Den Auftakt macht am 3. November »One Night of MJ«. Die rund zweistündige Show widmet sich der Karriere Michael Jacksons – mit Live-Band, Bläsern, Streichern, Dance-Crew und bekannten Choreografien. Im Mittelpunkt steht der brasilianische Performer Wendel Gama, dem auf TikTok mehr als vier Millionen Menschen folgen. Mit Songs wie »Billie Jean«, »Beat It«, »Smooth Criminal«, »Thriller« und »Man in the Mirror« führt der Abend durch Jacksons große Konzertjahre. Eine besondere Verbindung zum Original bringt Jennifer Batten mit. Die US-Gitarristin stand fast zehn Jahre mit Michael Jackson auf der Bühne und war bei der »Bad«, »Dangerous« und »HIStory«-Welttournee dabei.

Am 26. November folgt »­ABBA – The Concert«. Die italienische Formation ABBAMUSIC orientiert sich am legendären Wembley-Konzert von 1979. Originalarrangements, Kostüme im Stil der Zeit, Plateauschuhe, Choreografien sowie Licht- und Videodesign bilden den Rahmen für Hits wie »Waterloo«, »Dancing Queen«, »Mamma Mia« und »Super Trouper«. Auch 2027 geht die musikalische Reise weiter: Am 5. März steht »The Tribute! ERIC CLAPTON Unplugged« auf dem Programm, am 17. April verbindet »ROCK THE CIRCUS – Musik für die Augen« Live-Rock mit internationaler Artistik.

Tickets gibt es unter www.resetproduction.de, telefonisch unter +49 (0) 365 – 54 81 83 0 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen