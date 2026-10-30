ABBA – The Concert in Heilbronn (26.11.26)

Mit „ABBA – The Concert“ kehrt das Lebensgefühl einer ganzen Pop-Ära zurück auf die Bühne. Die europaweit erfolgreiche Tribute-Show lässt das legendäre Wembley-Konzert von 1979 auf eindrucksvolle Weise neu aufleben und verbindet große Emotionen mit unvergesslichen Welthits. Songs wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Waterloo“, „Super Trouper“ und „The Winner Takes It All“ machen den Abend zu einer musikalischen Zeitreise, die mehrere Generationen begeistert. Glitzernde Original-Outfits, ikonische Plateauschuhe, authentische Choreografien sowie ein aufwändiges Licht- und Videodesign sorgen für echtes Konzertgefühl.

Do. 26. November, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

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