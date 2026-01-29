ABBA World Revival in Freiberg (28.3.26)

Wer die unverwechselbaren Klänge von ABBA hautnah und in höchster Annäherung ans Original erleben möchte, ist hier genau richtig. ABBA World Revival bietet eine beeindruckende Bühnenshow mit allen Hits von ABBA, die zu 100% live und ohne jegliche Zuspielungen oder Playback-Techniken präsentiert werden. Das Repertoire umfasst mehr als 30 der bekanntesten Songs der legendären schwedischen Mega-Band der 70er Jahre. 10 professionelle Musiker haben sich zusammengeschlossen, um die Musik von ABBA, die sie alle lieben und bewundern, mit Leidenschaft zu spielen und zu singen. ABBA WORLD REVIVAL ist eine Band, die die Liebe zur Musik von ABBA in jeder Note und jedem Akkord spüren lässt.

Sa. 28. März, 20 Uhr, PRISMA, Freiberg, www.livemacher.de