Abschiedstour: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, 21.11.25

Es ist so weit. Es kann gewagt werden. Sie sind reif. Seit wahnwitzigen 33 Jahren sind sie nun unterwegs: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle mit ihrer »skrupellosen Hausmusik«. Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer und haben währenddessen unzählige Hindernisse aus dem Weg geräumt. In bislang wohl um die 3.700 Konzerten haben sie sich die Qualitäten angeeignet, die unabdingbar sind, um den Olymp zu erreichen. Um ins Finale vorzudringen. Nun fühlen sie sich gereift und bereit. Das Finale steht an. Bis in den Dezember wird Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf ihrer letzten Tour nochmals alles geben, wird alte Wirkungsstätten aufsuchen und hoffentlich in viele freudige Gesichter schauen. Mit ungebremster Spielfreude und einer kleinen Träne im Knopfloch. Wie es sein muss beim Abschied: »Oimol isch rom«.

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, Fr. 21. November, 20 Uhr, Prisma, Freiberg, livemacher.de