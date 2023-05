Theater Absprung (DSE) in Heilbronn

Absprung (DSE) in Heilbronn

In der Schule waren Safa und Aisha, zwei junge pakistanisch-britische Frauen, unzertrennlich. Nach der Schule beginnt Safa ihre Karriere in einer hippen Marketingagentur und versucht sich an diese anzupassen. Während sie sich immer mehr von ihrer Herkunft distanziert, bleibt Aisha als Assistenzlehrerin an ihrer alten Schule, in ihrem Stadtteil. Als eines Tages ein Terroranschlag in einer U-Bahn die Medien erschüttert, spüren auch die beiden jungen Frauen wie sie immer mehr aufgrund ihrer Herkunft und Aisha als junge Muslimin in die Nähe der Täter geschoben werden. Die gegensätzlichen Umgangsarten der beiden stellt ihre Freundschaft auf eine harte Probe.

Absprung, Do. 15. Juni, 11 Uhr, Fr. 16. Juni, 11 & 19 Uhr, BOXX Heilbronn